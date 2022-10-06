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Крупное возгорание произошло в здании автосервиса в Царицыне

Александр Афонин
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Крупное возгорание произошло в здании автосервиса в Царицыне
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Севанская улица, 25 Карта всех событий

На Севанской улице произошло крупное возгорание в здании автосервиса. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 6 октября.

Площадь возгорания составила 250 квадратных метров, огонь продолжает распространяться.

В результате пожара обвалилась кровля здания. Площадь обрушения достигла 50 квадратных метров.

До этого сообщалось, что возле башни «Федерация» «Москвы-Сити» загорелись два автомобиля. Возгорание было ликвидировано. Позже стало известно, что предполагаемый поджигатель уже задержан.

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