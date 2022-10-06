Площадь горения здания автосервиса в Царицыне выросла до 900 «квадратов»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Севанская улица, 25 Карта всех событий

Площадь возгорания в здании автосервиса на Севанской улице увеличилась до 900 квадратных метров. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 6 октября.

На данный момент наблюдается открытое горение кровли здания.

До этого сообщалось, что на Севанской улице произошло крупное возгорание в здании автосервиса. В результате пожара обвалилась кровля здания.

Кроме того, на северо-востоке столицы горел гаражный кооператив. По информации столичного МЧС, огнем было охвачено восемь гаражей на Бибиревской улице. Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров.