Фигуранта первого уголовного дела об уклонении от частичной мобилизации освободили

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Жителя Пензенской области, который стал фигурантом первого уголовного дела об уклонении от частичной мобилизации, освободили. Об этом в четверг, 6 октября, сообщила его жена.

После задержания мужчину отправили на медкомиссию и подтвердили категорию «годен с ограничениями» — у него имелась язва желудка в стадии обострения. Два дня он находился в изоляторе временного содержания, сейчас он вышел на свободу, говорится в Telegram-канале «РИА Новости».

Первое уголовное дело об уклонении от частичной мобилизации возбудили в России 5 октября. По данным СК, мужчина получил 23 сентября повестку, согласно которой он должен был 26 сентября явиться в администрацию Кондольского сельсовета Пензенского района для последующей отправки в военный комиссариат, однако он так и не пришел.

По словам юриста Артема Мугунянца, в России пока неопределенная правовая ситуация в данном вопросе. Полный комментарий юриста и подробности об этом деле — в материале «Вечерней Москвы».