МИД России вызвал посла Франции для разъяснений о поставках вооружения Украине

Фото: МИД РФ

Посол Франции в России Пьер Леви был вызван в российский МИД для разъяснений относительно оказания военно-технической поддержки Украине со стороны Парижа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 6 октября.

— 6 октября в МИД России был вызван посол Французской Республики в Российской Федерации Пьер Леви. Заместителем министра иностранных дел РФ Александром Грушко были даны принципиальные оценки военно-технической поддержки Украины со стороны Франции и других стран Запада, — говорится в сообщении.

В процессе разговора дипломату указали на угрозы, которые могут возникнуть в результате наращивания поставок и подготовки украинских военнослужащих. Кроме того, сотрудники российского ведомства сделали акцент на разницу заявлений Парижа по мирному урегулированию ситуации с реальными действиями, отметили в пресс-службе МИД.

До этого сообщалось, что посол Казахстана в России Ермек Кошербаев был вызван в российский МИД, где ему заявили о категорической неприемлемости отсутствия высылки главы украинской дипмиссии в Астане Петра Врублевского. В августе посол Украины выступил с призывами убивать граждан России.