Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

МИД России вызвал посла Франции для разъяснений о поставках вооружения Украине

Александр Афонин
В мире
МИД России вызвал посла Франции для разъяснений о поставках вооружения Украине
Фото: МИД РФ

Посол Франции в России Пьер Леви был вызван в российский МИД для разъяснений относительно оказания военно-технической поддержки Украине со стороны Парижа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 6 октября.

— 6 октября в МИД России был вызван посол Французской Республики в Российской Федерации Пьер Леви. Заместителем министра иностранных дел РФ Александром Грушко были даны принципиальные оценки военно-технической поддержки Украины со стороны Франции и других стран Запада, — говорится в сообщении.

В процессе разговора дипломату указали на угрозы, которые могут возникнуть в результате наращивания поставок и подготовки украинских военнослужащих. Кроме того, сотрудники российского ведомства сделали акцент на разницу заявлений Парижа по мирному урегулированию ситуации с реальными действиями, отметили в пресс-службе МИД.

До этого сообщалось, что посол Казахстана в России Ермек Кошербаев был вызван в российский МИД, где ему заявили о категорической неприемлемости отсутствия высылки главы украинской дипмиссии в Астане Петра Врублевского. В августе посол Украины выступил с призывами убивать граждан России.

Украина Франция МИД РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Сохраним усадьбу предков Пушкина

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назван героем посмертно

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Алла сожгла мосты

Алексей Зубарев
Алексей Зубарев

Оказаться на границе со Средневековьем

Никита Миронов
Никита Миронов

Украина це Европа! С ножом и истериками

Никита Кричевский
Никита Кричевский

Свидетели заката европейской экономики

Все мнения
О проекте