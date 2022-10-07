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Путин подписал закон о трудовых гарантиях для мобилизованных

Анастасия Колоскова
Общество
Путин подписал закон о трудовых гарантиях для мобилизованных
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий поправки о трудовых гарантиях гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 7 октября.

До этого Государственная дума приняла поправки к Трудовому кодексу, предоставляющие ряд гарантий для сотрудников, которые были призваны в рамках мобилизации. В частности, предусматривается, что на период военной службы за мобилизованными и добровольцами сохранят рабочие места и должности. Договоры с этими сотрудниками не разрываются, а лишь приостанавливаются. На время отсутствия работника организация может взять на его место другого человека по срочному договору.

Также работодателей обязали перечислить мобилизованным сотрудникам заработную плату и другие положенные выплаты за предшествующий приостановлению трудового договора период. Если сотрудничество осуществлялось на основе срочного договора, работодатель также обязан выплатить необходимую сумму.

В этот же день Владимир Путин подписал закон, предусматривающий кредитные каникулы для мобилизованных и участников специальной военной операции на Украине, а также членов их семей.

«Вечерняя Москва» разбиралась, какие трудовые гарантии получат мобилизованные и их близкие после принятия закона.

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