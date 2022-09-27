Какие трудовые гарантии получат мобилизованные россияне

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки к Трудовому кодексу, которые дают ряд гарантий для призванных по мобилизации сотрудников. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие права получат мобилизованные и их близкие.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, на период военной службы за мобилизованными гражданами и добровольцами будут сохранены рабочее место и должность. Договоры с такими сотрудниками не разрываются, а только приостанавливаются. На время отсутствия работника работодатель может взять на его место другого человека по срочному договору.

Кроме того, работодатели обязаны перечислить мобилизованным сотрудникам зарплату и все остальные положенные выплаты за период, предшествующий приостановлению трудового договора. В случае если сотрудничество осуществлялось на основе срочного договора, работодатель также обязан выплатить необходимую сумму.

Сотрудники смогут вернуться к своим обязанностям на прежнем месте в течение трех месяцев после окончания службы. В противном случае работодателю разрешат разорвать договор. Время военной службы учтут в трудовом стаже работника, что в будущем повлияет на размер страховой пенсии.

Для семей мобилизованных и добровольцев тоже предусмотрены различные гарантии. Так, их нельзя будет без согласия направлять в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, к работе по ночам, в выходные и праздничные дни. Им также будет гарантировано преимущество в случае урезания численности или штата сотрудников. В отношении госслужащих предусмотрены все аналогичные гарантии.

Все указанные гарантии распространяются на правоотношения, возникшие с 21 сентября. Кроме того, граждане, вышедшие на контрактную службу с 24 февраля по 21 сентября, получат преимущество при трудоустройстве на должность, которую они занимали ранее.