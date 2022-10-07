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Боррель предложит лидерам ЕС одобрить новый транш военной помощи Украине

Елена Самойлова
В мире
Боррель предложит лидерам ЕС одобрить новый транш военной помощи Украине
Фото: flickr/european_parliament

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о намерении предложить лидерам ЕС одобрить новый пакет военной помощи Украине. Об этом стало известно в пятницу, 7 октября.

В этот день в Праге стартовал саммит глав европейских государств, посвященный энергетике и ситуации на Украине.

Перед началом встречи в верхах Боррель рассказал журналистам, что собирается выдвинуть предложение о поддержке нового пакета помощи для Киева. Кроме того, глава дипломатии ЕС отметил, что намерен обсудить и тренировочную миссию для украинской армии.

— Я предложу лидерам ЕС поддержать новый транш по линии Фонда мира, чтобы продолжить оказывать военную поддержку Украине. Также по тренировочной миссии. Я надеюсь, что на следующем совете глав МИД ЕС будет предложение по обоим вопросам, — цитирует его РИА Новости.

5 октября Боррель заявил, что Евросоюз готов к дипломатическому решению конфликта на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Украина Оружие Европейский союз Армия Жозеп Боррель
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