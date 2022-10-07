Началась установка первого понтонного причала для электросудов у Киевского вокзала

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Специалисты начали устанавливать первый понтонный причал для электросудов у Киевского вокзала. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Регулярный маршрут парк Фили — Киевский планируется запустить в тестовом режиме до конца 2022 года.

— Для его работы началась установка первых четырех остановочных причалов: «Киевский», «Москва-Сити», «Сердце столицы», «Парк Фили». Каждый будет оборудован зонами для пассажиров с Wi-Fi, кафе с панорамными окнами, медиаэкранами с расписанием судов, — рассказал глава Дептранса Максим Ликсутов.

Уточняется, что вес каждого понтона составляет 48 тонн.

Благодаря интеграции туристического сервиса Russpass с сайтом «Суда сюда!» расширилась возможность покупки билетов на речной транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 29 сентября. Покупка билетов доступна зарегистрированным пользователям Russpass. Для оплаты проездки необходимо перейти в общее меню сервиса, выбрать подраздел «Как добраться», а затем кликнуть на пункт «Речные трамваи». Оплатить поездку можно с помощью банковской карты.