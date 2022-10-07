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Форум «Российская энергетическая неделя» пройдет в Манеже с 12 по 14 октября

Полина Долганова
Город
Форум «Российская энергетическая неделя» пройдет в Манеже с 12 по 14 октября
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Пятый международный форум «Российская энергетическая неделя» пройдет в Манеже с 12 по 14 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы Москвы.

На полях форума встретятся представители бизнеса, государственные деятели и специалисты отрасли.

В 2022 году на мероприятии будет присутствовать более 1315 участников из более чем 50 государств.

— Российская энергетическая неделя даст возможность для обмена мнениями, для высказывания своей позиции и точки зрения, — рассказал советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета РЭН-2022 Антон Кобяков.

Недавно первый вице-президент Ирана Мохамммад Мохбер предложил создать общую экономическую зону в Прикаспийском регионе в ходе II Каспийского экономического форума, проходящего в Москве. В чем выгода такого рода взаимоотношений и стоит ли ожидать увеличения товарооборота между странами — читайте в материале «Вечерней Москвы». Так, например, по мнению политолога Фархада Ибрагимова, отношения между прикаспийскими странами динамично развиваются, несмотря на некоторые сложности, которые могли возникнуть между некоторыми странами.

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