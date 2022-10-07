Как сажать луковицы тюльпанов осенью

Сюжет:Проще, чем кажется
Главный агроном ГБУ «Озеленение» Елена Назарова рассказала «Вечерней Москве», как правильно сажать луковицы тюльпанов.
— здоровые;
— крупные;
— куплены у проверенных продавцов.
— на рубеже сентября и октября.
— в солнечном и защищенном от ветра месте.
— хорошо дренированной, рыхлой, воздухопроницаемой.
— каждую луковицу — в отдельную лунку;
— засыпать на дно немного песка;
— посадить луковицу строго вертикально донцем вниз на глубину две–три высоты плода;
— соблюсти дистанцию между луковицами в 15 сантиметров.