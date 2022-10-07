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Приметы и советы

Проще, чем кажется: как сажать луковицы тюльпанов осенью

Полина Долганова

Сюжет: 

Проще, чем кажется
Общество
Как сажать луковицы тюльпанов осенью
Фото: shutterstock

Главный агроном ГБУ «Озеленение» Елена Назарова рассказала «Вечерней Москве», как правильно сажать луковицы тюльпанов.

Правильные луковицы должны быть:

— здоровые;

— крупные;

— куплены у проверенных продавцов.

Когда сажать тюльпаны?

— на рубеже сентября и октября.

Где сажать тюльпаны?

— в солнечном и защищенном от ветра месте.

Почва в месте посадки должна быть:

— хорошо дренированной, рыхлой, воздухопроницаемой.

Как правильно сажать луковицы?

— каждую луковицу — в отдельную лунку;

— засыпать на дно немного песка;

— посадить луковицу строго вертикально донцем вниз на глубину две–три высоты плода;

— соблюсти дистанцию между луковицами в 15 сантиметров.

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