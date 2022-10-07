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Москвичам рассказали, что производит столичная промышленность в 2022 году

Анастасия Колоскова
Город
Москвичам рассказали, что производит столичная промышленность в 2022 году
Фото: АГН Москва

В столице работает более трех тысяч предприятий, которые производят самую разнообразную продукцию — от пирожных до электронных карт. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Московская промышленность является неотъемлемой частью жизни нашего города. Развитие транспортной инфраструктуры, медицины, строительства неразрывно связано с деятельностью заводов и фабрик. Помимо этого, предприятия столицы — это миллиарды рублей инвестиций и сотни новых разработок и исследований в год, а еще это более 700 тысяч жителей города, занятых сегодня на производствах, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что для поддержания заданного уровня Москва постоянно внедряет эффективные механизмы. Кроме того, есть случаи, когда город и в ручном режиме оказывает помощь предприятиям в решении разных вопросов, уточнил Владимир Ефимов.

Так, ежедневно на одних столичных производствах изготавливают хлеб, на других выпускают микрочипы, тренажеры для медиков и электробусы. Московская промышленность продолжает развивать производство даже в сложных экономических условиях, передает официальный сайт мэра столицы.

До этого сообщалось, что за первые восемь месяцев текущего года московские обрабатывающие предприятия увеличили объем выпускаемой продукции на 8,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Производство Москва Промышленность
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