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Франция стала главным зарубежным рынком для российского кино

Елена Самойлова
В мире
Франция стала главным зарубежным рынком для российского кино
Фото: Pixabay

По итогам шести месяцев 2022 года Франция оказалась основным иностранным рынком для российского кино. Это следует из подсчетов отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика», которое оценило сборы отечественных фильмов в прокате за пределами России и стран СНГ.

Выяснилось, что в период с января по июнь сборы российских фильмов от прокатов во Франции составили 659,5 тысячи долларов.

При этом общие сборы отечественного кино за рубежом в первой половине года упали на две трети. В Министерстве культуры РФ прокомментировали, что переход на новые рынки требует времени и адаптации, передает РБК.

6 октября в Музее Победы в Москве состоялась торжественная церемония открытия ХХ Международного фестиваля спортивного кино Krasnogorski. Заявки на участие в фестивале прислали авторы более 100 картин из 17 стран мира. До 11 октября в кинотеатре «Поклонка» представят 13 кинолент о разных спортсменах. Откроет фестиваль фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» режиссера Алексея Пиманова.

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