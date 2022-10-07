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Приметы и советы

Эксперты дали советы, как правильно постирать пуховик

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты дали советы, как правильно постирать пуховик
Фото: pixabay.com

Эксперты дали советы, как постирать пуховик в домашних условиях.

Изделия из пуха отбеливать хлорсодержащими отбеливателями нельзя. Специалисты рекомендуют использовать специальный порошок для перьевых изделий. Он предохранит от сваливания в один ком пух и перо.

Если на пуховике есть натуральный мех, то перед стиркой стоит его снять. Если мех не снимается, после стирки нужно обязательно его расчесать гребенкой с редкими зубьями.

Нужно проверить карманы, чтобы в них не было дырок и лишних вещей. Прорехи стоит зашить, иначе через них вылезет наполнитель.

В барабан стиральной машинки нужно положить два–три теннисных мячика или специальные мячики для стирки. Они помогут наполнителю остаться на месте и не сбиться комками.

Температура воды для стирки не должна быть выше 30 градусов, передает издание «Профиль».

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