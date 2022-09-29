Топ-5 полезных советов хозяйке на заметку

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Каждая хозяйка хочет, чтобы в ее доме была чистота и порядок. «Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» составили топ-5 полезных советов для домохозяек.

Уход за белыми кроссовками

Белые кроссовки уже несколько сезонов не выходят из моды. Однако за этой обувью нужен особый уход. Многие предпочитают стирать белые кроссовки и кеды в стиральной машине. Тем не менее важно помнить, что такой способ может их испортить.

В стиральной машине запрещено стирать:

Кроссовки из натуральной кожи. Обувь потрескается и растянется из-за воздействия порошка и воды.

Тканевые кроссовки с повреждениями. Обувь порвется еще больше после стирки в машине.

Кроссовки с декором. Модные детали могут отвалиться, не выдержав вращения в барабане. Кроме того, застрявшие в сливе или барабане детали декора могут повредить бытовую технику.

Кроссовки с пожелтевшей подошвой. В этом случае на обуви могут появиться некрасивые подтеки желтого цвета.

Выбор растительного масла

Растительное масло — незаменимая вещь на любой кухне. Обычно хозяйки выбирают масло, исходя из своих собственных предпочтений. Однако с первого взгляда невозможно оценить качество продукта, поэтому при покупке многие смотрят на цену. Такой подход в выборе масла является ошибочным.

Необходимо найти на этикетке три пункта, которые подтвердят качество продукта:

Без ГМО. При покупке масла необходимо внимательно посмотреть на этикетку, чтобы узнать, содержит ли продукт генетически модифицированные организмы. Это очень важно для здоровья, особенно пожилых людей, которые часто руководствуются ценой при покупке продуктов питания.

Не содержит холестерина и натрия. Масла высокого качества не содержат этих веществ. А содержание жиров и витамина Е в растительном масле, которое не имеет холестерина и натрия, будет высоким.

Технология отжима. При использовании различных технологий производства получается масло разного качества. С точки зрения полезности лучше отдавать предпочтение растительным маслам, произведенным в процессе отжима.

Запах в стиральной машине

Неприятный запах в стиральной машине появляется из-за остающейся в технике воды и бытовой химии. Также на деталях машины образуется налет. Справиться с этой проблемой можно довольно просто.

Борьба с запахом

Самый эффективный способ — это запустить холостой цикл стирки на горячем режиме. Это поможет вымыть остатки стирального порошка и избавиться от застоявшейся воды. Усилить эффект можно, засыпав в лоток для моющих средств пищевую соду, так как она обладает антибактериальным эффектом и смывает появившийся на деталях машинки налет. Достаточно одной столовой ложки.

Профилактика

Самый простой способ борьбы с появлением неприятного запаха — профилактика. Для этого нужно оставлять люк барабана открытым после стирки, давая технике просохнуть. Также можно держать открытым лоток для моющих средств.

Как отмыть лоток в стиральной машине

В лотке стиральной машине могут скапливаться остатки порошка. Это приводит к образованию известкового налета и появлению плесени. Сода, уксус и лимонная кислота помогут справиться с этими загрязнениями.

Сода

Для начала необходимо растворить в небольшом количестве воды несколько ложек соды, чтобы получить густую кашицу.

Соду нанести на загрязненную поверхность лотка и оставить на 20–30 минут.

Почистить оставшийся налет с помощью зубной щетки или жесткой губки.

Сполоснуть чистой водой.

Уксус

Развести в шести стаканах воды один стакан 70-процентной уксусной эссенции и поместить в этот раствор лоток.

Оставить емкость на 30–60 минут, затем щеткой счистить остатки налета.

Промыть проточной водой.

Лимонная кислота

Вскипятить воду и полностью погрузить в нее лоток для порошка.

Добавить горсть лимонной кислоты и оставить в таком состоянии на пару часов.

Для ускорения процесса воду можно периодически нагревать.

После того как все загрязнения растворятся, промыть лоток чистой водой.

Правильная стирка кед

Стирку кед и кроссовок в стиральной машине нужно проводить по правилам, чтобы не испортить обувь.