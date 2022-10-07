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Сотрудники ГИБДД задержали наркоторговца на МКАД

Степан Жирнов
Происшествия
Сотрудники ГИБДД задержали наркоторговца на МКАД
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
Россия, Москва, МКАД, 6-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

Сотрудники ГИБДД задержали наркоторговца на Московской кольцевой автодороге. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в пятницу, 7 октября.

По его словам, автомобиль остановили для дежурной проверки документов. Водитель вызвал подозрения у сотрудников полиции, и в ходе личного досмотра у него обнаружили 90 свертков с неизвестным веществом. Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу ОМВД России по району Вешняки.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Вскоре 39-летний житель столицы был задержан Экспертиза показала, что найденное является мефедроном, общий вес которого составил 340 граммов. Злоумышленник сообщил, что собирался его продать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Фигурант заключен под стражу.

Другого наркоторговца задержали в Подмосковье. У мужчины в кармане обнаружили 50 свертков метадона.

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