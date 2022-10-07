Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с 70-летием

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил российского президента Владимира Путина с 70-летием. Свое поздравление глава города опубликовал в пятницу, 7 октября, на своей странице в Telegram.

— Сегодня под Вашим руководством Россия сражается за свое будущее, за право оставаться сильной и суверенной державой. Мы обязательно победим, и залогом этого являются Ваши мудрость и решимость в достижении поставленных целей, — написал мэр.

Он также выразил Путину благодарность за внимание к вопросам развития столицы, которая приложила максимум усилий, чтобы отстоять свою страну.

Собянин пожелал президенту здоровья, благополучия и успехов в его работе.

Владимиру Путину исполнилось 70 лет. На протяжении последних десятилетий в новостной повестке в основном отражаются его трудовые будни и решения. Однако, как и любой человек, он обладает своими привычками, вкусами и хобби. К юбилею президента России «Вечерняя Москва» рассказывает о пяти интересных фактах из его жизни. Так, например, о своих кулинарных предпочтениях Путин рассказывает редко. Возглавив страну, он попросил кремлевских поваров готовить обычную еду, без особых изысков: «Ничего такого не нужно». Кроме того, Владимир Путин является мастером спорта по дзюдо и самбо.