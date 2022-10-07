Владимиру Путину — 70 лет! Топ-5 интересных фактов о жизни президента России

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Владимиру Путину исполнилось 70 лет. На протяжении последних десятилетий в новостной повестке в основном отражаются его трудовые будни и решения. Однако, как и любой человек, он обладает своими привычками, вкусами и хобби. К юбилею президента России «Вечерняя Москва» рассказывает о пяти интересных фактах из его жизни.

Любимая еда и напитки

О своих кулинарных предпочтениях Путин рассказывает редко. Возглавив страну, он попросил кремлевских поваров готовить обычную еду, без особых изысков: «Ничего такого не нужно». Позже в одном из интервью президент сформулировал свой принцип питания так:

— У меня есть общее правило, можно назвать это диетой, можно не называть: все хорошо в меру.

Известен небольшой перечень продуктов, которые входят в стандартное меню президента:

творог;

рисовая и гречневая каша;

пшенка;

мед;

овощи (помидоры, огурцы и зелень).

Путин старается употреблять меньше мучного, а к сладкому «в общем, равнодушен, не считая мороженого». Между рыбой и мясом выбирает первое, но все же любит баранину.

Из напитков президент предпочитает чай, а не кофе. В его знаменитой белой кружке обычно отвар трав, собранных на Алтае или в Сибири. Есть у Путина и рецепт фирменного «коктейля здоровья», основу которого придумал он сам. Состав напитка неизвестен, но в нем ощущается вкус хрена и свеклы.

Алкогольные напитки Путин пьет крайне редко, как правило, на официальных приемах — шампанское или красное вино. Однажды Ангела Меркель прислала ему пиво Radeberger. Считается, что это любимое пиво Путина со времен работы в ГДР. Однако сам он признался, что старается пиво не пить, так как от него «брюхо растет».

Занятия спортом

Владимир Путин является мастером спорта по дзюдо и самбо. Из японского боевого искусства он почерпнул не только принцип здорового образа жизни, но и философию:

— Основная мысль — это гибкий путь. Можно и нужно быть гибким, иногда можно и уступить, но только в том случае, если это путь к победе.

Президент тщательно следит за своей физической формой. Делает регулярные тренировки, которые включают в себя упражнения на тренажерах и плавание в бассейне. Пять лет назад он рассказал, что подтягивался по 15–17 раз, но перестал этим заниматься, так как однажды плохо размялся и «полгода потом подтягиваться не мог».

Кроме того, глава государства любит горные лыжи. В былые времена он даже катался по самым сложным «черным» трассам. Также из зимних видов — увлекается хоккеем. Причем на коньки Путин встал только в 60 лет. И, как он сам признался, за один хоккейный матч теряет полтора-два килограмма веса.

Хобби

«Он не спит, он работает», — пошутил однажды Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о графике работы и отдыха президента. Сам Путин говорил, что уделяет сну от пяти с половиной до шести часов, а лучшим отдыхом считает смену деятельности.

У главы российского государства действительно есть несколько совершенно разных хобби. Из обычных — рыбалка, которая президенту «близка и любима». По его словам, выбраться на рыбалку удается редко. Тем не менее однажды президент смог поймать 21-килограммовую щуку на отдыхе в Туве.

Довольно необычный вид отдыха, который предпочитает президент, — подводные экспедиции. Он погружался в батискафе в Финский залив, Черное море и Байкал, а также нырял с аквалангом.

В распоряжении президента не так много свободного времени. На этот счет Путин высказался так:

— Чем больше делаешь, тем больше успеваешь.

Книги, фильмы и музыка

По словам Пескова, чтение — главное хобби президента. В основном Путин читает мемуары и историческую литературу. В своих выступлениях он регулярно цитирует художественные произведения русских и зарубежных классиков. Среди книг, произведших на президента наиболее впечатление, — роман Льва Толстого «Война и мир».

На «золотой» полке президента также лежат книги Михаила Лермонтова. Путин говорил, что творчество этого писателя позволяет ему «подумать, отвлечься и вообще попасть в другой мир — полезный, красивый и интересный».

Также президент любит Редьярда Киплинга и Самуила Маршака. Последнего он часто читает своим внукам.

О кино Путин высказывается редко. Однажды он рассказал, что любит патриотические фильмы, посвященные героям ВОВ. Среди них есть одна картина, которая повлияла на судьбу Путина, — «Щит и меч» 1968 года. После просмотра этого фильма он решил стать профессиональным разведчиком.

Что касается музыки, то плейлист президента большей частью состоит из классической музыки — Бах, Бетховен, Моцарт, Чайковский и Рахманинов. И, конечно, в нем найдется место для «Любэ» — любимой группы президента.

— Ребята поют о нас, о нашей жизни, делают это доходчиво, понятным языком, — сказал как-то Путин об этом музыкальном коллективе.

Знание языков

Путин довольно бегло говорит по-немецки. На встречах с немецкоговорящими политиками услугами переводчика он не пользуется. Также президент может объясняться на английском.

Свои навыки в языкознании он регулярно тренирует: смотрит немецкие и английские телеканалы, а также регулярно занимается английским. Кстати, президент поощряет изучение иностранных языков и у своих коллег. Так, в 2015 году он подарил министру спорта Виталию Мутко самоучитель английского языка.

С любовью относится президент и к родному языку. По его словам, русский язык обладает уникальной красотой, выразительностью и меткостью. Наш язык так богат, что позволяет избегать употребление нецензурной лексики. Вот какой совет дал президент тем, кто хочет описывать свою жизнь, не используя мат:

— Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино. Когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить: «Редиска!», а не употреблять ненормативную лексику.

Впрочем, сам президент, по его словам, иногда все же ругается матом, когда «недоволен собой».

Источники: ТАСС / РИА Новости / НТВ