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Хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом доме на юге столицы, пострадавших нет

Степан Жирнов
Происшествия
Хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом доме на юге столицы, пострадавших нет
Фото: МЧС
Россия, Москва, Чертановская улица, 24к1 Карта всех событий

Хлопок газовоздушной смеси произошел в подъезде жилого дома на юге столицы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС в пятницу, 7 октября.

Инцидент произошел в 13:19 в девятиэтажном панельном доме № 24, корпус 1, по Чертановской улице. По предварительной информации, хлопок произошел в результате сварочных ремонтных работ по замене радиатора отопления в пятом подъезде.

В результате частично повреждена стена между квартирами.

— Возгорания не произошло, пострадавших при хлопке нет, — резюмировали в пресс-службе ведомства.

Еще один хлопок произошел в квартире жилого дома на северо-западе столицы 28 сентября. В результате происшествия никто не пострадал.

МЧС хлопок Москва Район Чертаново Центральное Южный административный округ (ЮАО)
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