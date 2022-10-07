Хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом доме на юге столицы, пострадавших нет

Фото: МЧС

Россия, Москва, Чертановская улица, 24к1 Карта всех событий

Хлопок газовоздушной смеси произошел в подъезде жилого дома на юге столицы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС в пятницу, 7 октября.

Инцидент произошел в 13:19 в девятиэтажном панельном доме № 24, корпус 1, по Чертановской улице. По предварительной информации, хлопок произошел в результате сварочных ремонтных работ по замене радиатора отопления в пятом подъезде.

В результате частично повреждена стена между квартирами.

— Возгорания не произошло, пострадавших при хлопке нет, — резюмировали в пресс-службе ведомства.

Еще один хлопок произошел в квартире жилого дома на северо-западе столицы 28 сентября. В результате происшествия никто не пострадал.