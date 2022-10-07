Премьера спектакля «Леонардо» состоится в театре «Модерн»

Фото: Московский драматический театр «Модерн» / Юлия Мешкова

Россия, Москва, Спартаковская площадь, 9/1 Карта всех событий

Московский драматический театр «Модерн» 17, 24 и 27 октября представит премьеру масштабного спектакля «Леонардо». Об этом сообщили в пресс-службе театра в пятницу, 7 октября.

«Леонардо» расскажет историю гения эпохи Возрождения Леонардо да Винчи и создания его величайших произведений. Это вторая часть глобального театрального проекта «Антихрист и Христос». Трилогия началась в 2021 году с постановки «Петр I», а завершится выпуском спектакля «Иуда» в 2023 году.

Роль Леонардо да Винчи исполнит заслуженный артист РФ Дмитрий Бозин. В спектакле задействована вся труппа театра.

— Я уверен, что человеческое тело — это «приемник» абсолютно всего: и ужасного, и великолепного. Леонардо да Винчи сочетал в себе в абсолютно равной пропорции добро и зло, и Христа, и Антихриста. Когда Любовь, которую художник всю жизнь гнал от себя, все же настигает его, он не дает ей выйти наружу, считая, что «земные» чувства помешают ему завершить работу над своим главным произведением, — рассказал руководитель театра Юрий Грымов.

Он добавил, что в этом спектакле зрителя стараются погрузить в атмосферу созидания, чтобы можно было прожить вместе с великими мастерами эпохи рождение подлинных произведений искусства.

В начале сентября Грымов провел открытую репетицию и официально открыл 35-й театральный сезон. Зрители увидели черновой вариант спектакля «Леонардо».