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Лидеры Турции, Киргизии, Кубы и ЮАР поздравили Путина с юбилеем

Полина Долганова
В мире
Лидеры Турции, Киргизии, Кубы и ЮАР поздравили Путина с юбилеем
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с турецким, киргизским, кубинским и другими лидерами по случаю своего 70-го дня рождения. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Президента Российской Федерации поздравили по телефону первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза, — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что во время телефонных разговоров затрагивались вопросы развития двусторонних отношений и актуальные международные проблемы.

Владимиру Путину исполнилось 70 лет. На протяжении последних десятилетий в новостной повестке в основном отражаются его трудовые будни и решения. Однако, как и любой человек, он обладает своими привычками, вкусами и интересами. К юбилею российского лидера «Вечерняя Москва» рассказывает о пяти интересных фактах из его жизни. Так, например, о своих кулинарных предпочтениях Путин рассказывает редко. Возглавив страну, он попросил кремлевских поваров готовить обычную еду, без особых изысков: «Ничего такого не нужно». Кроме того, Владимир Путин является мастером спорта по дзюдо и самбо.

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