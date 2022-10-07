Хлопок газа в жилом доме на юге Москвы произошел в результате сварочных работ

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Чертановская улица, 24к1 Карта всех событий

Появились подробности о хлопке в жилом доме на юге столицы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС со ссылкой на Мосгаз в пятницу, 7 октября.

По обновленным данным, происшествие не имеет отношения к бытовому газу, коммуникации не повреждены и герметичны, плита на кухне не пострадала. Никаких угроз для населения нет.

Таким образом, подтвердилась теория о том, что хлопок произошел в результате ремонтных сварочных работ радиатора отопления в пятом подъезде.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в 13:19 в девятиэтажном панельном доме № 24, корпус 1, по Чертановской улице. В результате происшествия возгорания не случилось, пострадавших нет. Повреждена только стена между квартирами.