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Это недопустимо: эксперт по этикету оценила фото Тодоренко в белье с выпирающим животом

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Это недопустимо: эксперт по этикету оценила фото Тодоренко в белье с выпирающим животом
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Знаменитая телеведущая шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко поделилась в Сети фото, на котором она демонстрирует, как выглядит ее тело после родов. Жена Влада Топалова призналась, что ей сложно вернуть былые изгибы. На снимке Тодоренко в комплекте нижнего белья показывает выпирающий живот. Свой пост она разбавила подписью: «Я не из тех женщин, которые выходят из роддома как стройная, грациозная лань».

«Вечерняя Москва» узнала у президента Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбины Холговой, насколько допустимо для медийной личности демонстрировать свои несовершенства массовой аудитории.

По словам специалиста, этикет запрещает любые демонстрации обнаженных участков тела в публичном пространстве:

— Если мы отталкиваемся именно от принципов этикета, то выкладывать снимки в купальнике или в нижнем белье можно только в двух случаях. Например, раз в год допустимо постить фото с пляжного отдыха, где вы в пристойных ракурсах позируете в купальнике. Представать перед объективом фотокамер в нижнем белье также позволительно в тех случаях, если вы модель, которая работает с компаниями, рекламирующими нижнее белье.

Во всех остальных случаях позировать в полунагом виде недопустимо, заверила Холгова:

— Наверное, поступок телеведущей больше был связан с посылом о бодипозитиве, мол, и знаменитости могут выглядеть как обычные люди. Однако этикет все равно не позволяет демонстрацию наготы, какая бы гуманная и положительная цель не вложена в этот поступок.

Между тем в свое оправдание Тодоренко заявила, что намерена приучать подписчиков к реальной картине мира. И в отличие от других блогеров и знаменитостей, которые обожают применять фильтры, она готова показывать себя публике в любом виде. Что, по мнению теледивы, еще больше сближает ее с подписчиками.

идеальная фигура Регина Тодоренко тело
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