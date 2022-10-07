Врач рассказала, как распознать приступ панкреатита

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Панкреатит, или воспаление поджелудочной железы, может проявляться очень сильной опоясывающей болью и подъемом температуры. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Алина Будаковская.

— Это опоясывающая боль, зачастую боль может смещаться в левую сторону и отдавать в левую лопатку. Иногда люди это путают с сердечными приступами. Но эта боль всегда связана с приемами пищи, ее никак невозможно перепутать, — отметила она.

По словам врача, симптомами панкреатита может также стать рвота и нарушение стула. Она предупредила, что это заболевание может привести к летальному исходу. В процессе разрушения поджелудочной железы активные вещества попадают в кровоток и далее распространяются по всему организму. От этого начинают страдать органы, в том числе печень, мозг, почки и сердце. В результате развивается полиорганная недостаточность, из-за чего человек может умереть, пояснила эксперт.

Она уточнила, что в группе риска раннего развития панкреатита находятся те, кто злоупотребляет спиртными напитками и фастфудом, передает «Москва 24».

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