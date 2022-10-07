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«Один из величайших президентов»: Сигал поздравил Путина с юбилеем

Александр Афонин
Общество
«Один из величайших президентов»: Сигал поздравил Путина с юбилеем
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Голливудский актер, специальный представитель российского МИД по гуманитарным связям РФ и США Стивен Сигал поздравил президента России Владимира Путина с 70-летием.

— Я только что понял, что сегодня очень важный день. Сегодня день рождения президента Путина, — сказал он.

Артист добавил, что в настоящее время мировое сообщество переживает очень непростой период. Несмотря на это, российский лидер проявляет себя как «один из величайших президентов и глав государств», считает он.

Сигал пожелал Путину поддержки, любви и уважения. По его словам, именно эти вещи сейчас нужны президенту. Кроме того, актер выразил надежду, что текущая ситуация в мире в скором времени завершится, передает News.ru.

Также Путина поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко и таджикский коллега Эмомали Рахмон. Белорусский лидер вручил президенту России именной сертификат на трактор белорусского производства, а Рахмон — ковер из фруктов, а также целые горы дынь и арбузов.

Владимиру Путину исполнилось 70 лет. На протяжении последних десятилетий в новостной повестке в основном отражаются его трудовые будни и решения. К юбилею президента России «Вечерняя Москва» рассказывает о пяти интересных фактах из его жизни.

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