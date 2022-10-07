Контроль за санитарным состоянием автобусов и электробусов усилили в Москве

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В преддверии начала сезонных заболеваний в Москве усилили контроль за санитарным состоянием автобусов и электробусов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 7 октября.

— В период сезонных заболеваний уделяем особое внимание уборке и дезинфекции наземного транспорта — это более 8,5 тысячи автобусов и электробусов, которые работают почти на 900 маршрутах Москвы, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В рамках работ специалисты будут проводить внешнюю очистку транспорта, а также уборку в салоне автобусов и электробусов. Для безопасности горожан контактные поверхности будут дезинфицироваться безопасными средствами, отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

За шесть лет работы Московского центрального кольца составы «Ласточка» стали постоянными спутниками жителей столицы. Горожанам рассказали, как «железные птицы» готовятся к рейсам.

Так, в депо уборщик оперативно проводит уборку в поездах и собирает мусор в большой мешок, который выставляет наружу.