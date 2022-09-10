Москвичам рассказали, как готовят к рейсу поезда МЦК

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За шесть лет работы Московского центрального кольца (МЦК) составы «Ласточка» стали постоянными спутниками жителей столицы. Горожанам рассказали, как железные птицы готовятся к рейсам.

— Всего у «Ласточек» в Москве три пункта оборота, то есть депо: «Андроновка»,«Лихоборы» и «Белокаменная». Главный пункт здесь, в «Андроновке». Именно в этом депо работают инструкторы, бригада инженеров, подрядчики, которые занимаются уборкой и дезинфекцией салонов, — рассказал ведущий инженер Максим Чубарев.

Также в депо проходят инструктаж машинисты. Здесь они узнают о штормовых предупреждениях, измеряют в медпункте давление и пульс и получают допуск и маршрутный лист.

Поезда прибывают в депо в непиковые часы, с 11:30 до 16:00 и с 01:00 до 05:30. В общей сложности на маршруте курсирует 44 поезда (по 22 в каждую сторону), на время дневного отдыха их остается половина. Одновременно в «Андроновке» могут размещаться до 18 «Ласточек».

В это время уборщик оперативно проводит уборку в поездах и собирает мусор в большой мешок, который выставляет наружу. Ночью в «Ласточке» проводится еще и влажная уборка.

На следующем этапе мастер-экипировщик проверяет в салоне наличие на сиденьях грязных чехлов, которые оперативно меняют на чистые. Затем в поезде наполняется водой туалетный бак.

После того как поезд экипирован, его принимает бригадир депо.

В ночную смену в салонах проводится дезинфекция парогенератором и дезинсекция. Экипированная «Ласточка» отравляется на мойку по определенным дням — примерно раз в 10 дней.

Пока состав готовится, машинист проверяет техническую готовность электропоезда для отправки в рейс. После этого «Ласточка» отправляется в путешествие по МЦК, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что за время работы Московского центрального кольца, которое открыли 6 лет назад, пассажиры совершили по нему около 790 миллиона поездок.