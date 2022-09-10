Около 790 миллионов поездок совершили пассажиры МЦК за шесть лет его работы

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За время работы Московского центрального кольца, которое открыли 6 лет назад, пассажиры совершили по нему около 790 миллиона поездок. Об этом в субботу, 10 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— За шесть лет работы МЦК стало популярным городским транспортом. Число пассажиров растет каждый год, с момента запуска совершено около 790 миллиона поездок, — отметил руководитель ведомства Максим Ликсутов.

Он отметил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице продолжится развитие МЦК. По словам Ликсутова, в настоящее время рассматривается возможность запустить на нем двухэтажные поезда. Это позволит увеличить провозную способность, при этом не снижая комфорта пассажиров, добавил он.

В департаменте напомнили, что МЦК стало первой наземной городской железнодорожной линией, создание которой явилось важным этапом в развитии рельсового каркаса столицы. Запуск МЦК обеспечил в том числе развитие промзон.

По данным ведомства, в среднем в сутки по кольцу совершается свыше 550 тысяч поездок. Рекордным показателем стало 598 тысяч поездок 18 марта. Пассажиропоток с момента запуска увеличился почти на 60 процентов. За первый год пассажиры совершили 98 миллионов поездок, а за шестой — почти 157 миллионов, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого в департаменте сообщили, что наиболее популярной станцией за шестой год работы МЦК стала Нижегородская, пассажиропоток которой со дня запуска вырос почти в четыре раза.