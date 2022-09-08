Дептранс Москвы назвал самую популярную станцию МЦК

Наиболее популярной станцией за шестой год работы Московского центрального кольца (МЦК) стала Нижегородская, пассажиропоток которой со дня запуска вырос почти в четыре раза. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Самой популярной станцией за шестой год работы МЦК стала Нижегородская — в будни ее поток достигал в среднем более 47 тысяч пассажиров, — говорится в сообщении.
В топ-5 станций по пассажиропотоку в будние дни в этом году вошли также Площадь Гагарина (41,7 тысячи пассажиров в сутки), Ростокино (37,3 тысячи), Ботанический сад (29,3 тысячи) и Кутузовская (28,1 тысячи).
Также отмечается, что пассажиропоток станции Стрешнево со дня запуска увеличился в 3,7 раза, а Ростокино — в 2,5 раза.
— Почти шесть лет назад по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы запустили Московское центральное кольцо. Тогда никто и предположить не мог, что новый вид транспорта станет таким популярным — сегодня в среднем в сутки на МЦК совершается более 550 тысяч поездок, — рассказал глава департамента Максим Ликсутов.
Он добавил, что наибольшей популярностью у пассажиров пользуются станции с удобными пересадками на метро и МЦД, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».
До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что метро и МЦК будут работать круглосуточно с 10 по 12 сентября в честь Дня города.