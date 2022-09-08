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Дептранс Москвы назвал самую популярную станцию МЦК

Анастасия Колоскова
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Дептранс Москвы назвал самую популярную станцию МЦК
Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Нижегородская Карта всех событий

Наиболее популярной станцией за шестой год работы Московского центрального кольца (МЦК) стала Нижегородская, пассажиропоток которой со дня запуска вырос почти в четыре раза. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Самой популярной станцией за шестой год работы МЦК стала Нижегородская — в будни ее поток достигал в среднем более 47 тысяч пассажиров, — говорится в сообщении.

В топ-5 станций по пассажиропотоку в будние дни в этом году вошли также Площадь Гагарина (41,7 тысячи пассажиров в сутки), Ростокино (37,3 тысячи), Ботанический сад (29,3 тысячи) и Кутузовская (28,1 тысячи).

Также отмечается, что пассажиропоток станции Стрешнево со дня запуска увеличился в 3,7 раза, а Ростокино — в 2,5 раза.

— Почти шесть лет назад по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы запустили Московское центральное кольцо. Тогда никто и предположить не мог, что новый вид транспорта станет таким популярным — сегодня в среднем в сутки на МЦК совершается более 550 тысяч поездок, — рассказал глава департамента Максим Ликсутов.

Он добавил, что наибольшей популярностью у пассажиров пользуются станции с удобными пересадками на метро и МЦД, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что метро и МЦК будут работать круглосуточно с 10 по 12 сентября в честь Дня города.

Транспорт Максим Ликсутов МЦК
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