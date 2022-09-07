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Собянин: Метро и МЦК будут круглосуточно работать в День города

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Город
Собянин: Метро и МЦК будут круглосуточно работать в День города
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Столичный метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать круглосуточно с 10 по 12 сентября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в среду, 7 сентября.

— В День города московский транспорт не будет закрываться на ночь: Метро и МЦК будут открыты с 5:30 10 сентября до 1:00 12 сентября, — написал мэр в своем Telegram-канале.

Собянин также добавил, что ночью в праздничные дни будут работать 16 маршрутов автобусов и электробусов, при этом три из них курсируют и днем.

В честь 875-летия Москвы 9, 10 и 11 сентября в Москве пройдет фестиваль «День города». Так, посетители Тверской площади познакомятся с секретами пейзажной живописи и творчеством Архипа Куинджи, а на Тверском бульваре 90 российских дизайнеров представят свои коллекции.

В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий ко Дню города на Тверской улице временно перекроют несколько участков. Ограничения будут действовать в период с 5 по 12 сентября. В это время будет затруднено движение на участках от дома 1 на улице Охотный Ряд до дома 16 на Тверской улице, Моховой улицы от дома 15, строение 1, до Тверской улицы, а также улицы Охотный Ряд — от Тверской улицы до улицы Большая Дмитровка.

Кроме того, временно изменится схема движения и за пределами центра. Так, будут перекрыты участки Озерной аллеи, улиц Центральной, Физической и Кадырова. Кроме того, ограничение коснется проезда вдоль торгового центра «Авиапарк».

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