Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичам напомнили об ограничениях на Тверской улице в праздничные дни

Александр Афонин
Город
Москвичам напомнили об ограничениях на Тверской улице в праздничные дни
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий ко Дню города на Тверской улице временно перекроют несколько участков. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 7 сентября.

— Изменения движения введут на участках от Пушкинской площади до Охотного Ряда. Водителям будут недоступны несколько соседних переулков, участок Моховой улицы и Театральный проезд, — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения будут действовать в период с 5 по 12 сентября. В это время будет затруднено движение на участках от дома 1 на улице Охотный Ряд до дома 16 на Тверской улице, Моховой улицы от дома 15, строения 1 до Тверской улицы, а также улицы Охотный Ряд от Тверской улицы до улицы Большая Дмитровка.

Кроме того, временно изменится схема движения и за пределами центра. Так, будут перекрыты участки Озерной аллеи, улиц Центральной, Физической и Кадырова. Кроме того, ограничение коснется проезда вдоль торгового центра «Авиапарк», передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что фестиваль «День города» пройдет в честь 875-летия Москвы 9, 10 и 11 сентября. На праздничных площадках, которые будут работать по всей столице, можно будет посмотреть выступления артистов, поучаствовать в мастер-классах, попробовать блюда от шеф-поваров и посмотреть любимые фильмы.

Транспорт Москва День города
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Собрание стоит закончить вовремя

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Все мнения
О проекте