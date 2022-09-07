Москвичам напомнили об ограничениях на Тверской улице в праздничные дни

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий ко Дню города на Тверской улице временно перекроют несколько участков. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 7 сентября.

— Изменения движения введут на участках от Пушкинской площади до Охотного Ряда. Водителям будут недоступны несколько соседних переулков, участок Моховой улицы и Театральный проезд, — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения будут действовать в период с 5 по 12 сентября. В это время будет затруднено движение на участках от дома 1 на улице Охотный Ряд до дома 16 на Тверской улице, Моховой улицы от дома 15, строения 1 до Тверской улицы, а также улицы Охотный Ряд от Тверской улицы до улицы Большая Дмитровка.

Кроме того, временно изменится схема движения и за пределами центра. Так, будут перекрыты участки Озерной аллеи, улиц Центральной, Физической и Кадырова. Кроме того, ограничение коснется проезда вдоль торгового центра «Авиапарк», передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что фестиваль «День города» пройдет в честь 875-летия Москвы 9, 10 и 11 сентября. На праздничных площадках, которые будут работать по всей столице, можно будет посмотреть выступления артистов, поучаствовать в мастер-классах, попробовать блюда от шеф-поваров и посмотреть любимые фильмы.