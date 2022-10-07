Проезд транспорта по участку улицы Пруд-Ключики ограничат 10 октября из-за киносъемок

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Пруд-Ключики Карта всех событий

На участке улицы Пруд-Ключики 10 октября ограничат движение транспорта из-за проведения киносъемок. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 7 октября.

— Участок улицы Пруд-Ключики будет недоступен для проезда 10 октября с 10:00 до 13:00 в связи с проведением киносъемок, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Уточняется, что перекрытие будет осуществляться интервально и не продлится дольше 10 минут. Проезд спецтранспорта и автомобилей местных жителей ограничен не будет.

Столичных водителей призвали заранее строить маршруты, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что участок местного проезда в районе квартала № 272 в Новой Москве перекроют 8 октября в связи с проведением киносъемок. Местным жителям порекомендовали планировать маршрут заранее.

Кроме того, ограничения в движении транспорта введут в Пресненском районе столицы 7, 8, 9 и 10 октября. Изменения также связаны с проведением съемок кинофильма.