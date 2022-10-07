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Сомнолог Черкасова рассказала, как недосып влияет на развитие диабета

Араз Салехов

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Общество
Сомнолог Черкасова рассказала, как недосып влияет на развитие диабета
Фото: Pixabay

Исследователи из Университета Рутгерса (США) выяснили, что человеческие хронотипы, то есть индивидуальные особенности суточных ритмов организма и связанные с ними привычки, такие как поздний отход ко сну или подъем ранним утром, влияют на риск развития сахарного диабета второго типа и болезней сердца. «Вечерняя Москва» в беседе с сомнологом Софией Черкасовой решила выяснить, насколько данные показатели влияют на появление таких заболеваний.

По мнению эксперта, сам по себе поздний отход ко сну может и не вызывать никаких заболеваний в том случае, если человек постоянно спит в режиме, который соответствует его хронотипу.

— Также болезни не будут возникать в том случае, если человек спит достаточно по продолжительности. Другое дело, что большая часть нашего общества — представители промежуточного хронотипа, которые откладывают отход ко сну в силу социальных обстоятельств. К примеру, они подолгу не спят ночью, выполняя работу, а после встают рано утром. В связи с этим люди не успевают выспаться, преодолев минимальное для себя количество часов сна, — пояснила она.

При этом врач добавила, что в первую очередь подобная тенденция может говорить о хроническом недосыпе, который может вызывать сахарный диабет второго типа спустя годы и десятилетия. Кроме того, Черкасова обозначила ряд других заболеваний, возникающих из-за недосыпа:

  • ишемическая болезнь сердца;
  • артериальная гипертония;
  • депрессия;
  • ускоренное старение;
  • снижение уровня иммунитета;
  • повышение предрасположенности к частым ОРВИ.

Также врач-сомнолог Ирина Завалко в беседе с «Вечерней Москвой» перечислила болезни, которые развиваются из-за бессонницы.

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