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Сомнолог Завалко перечислила болезни, которые развиваются из-за бессонницы

Араз Салехов

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Общество
Сомнолог Завалко перечислила болезни, которые развиваются из-за бессонницы
Фото: Depositphotos

Новое исследование канадских ученых из Университетов Монреаля и Макгилла показало, что бессонница в пожилом возрасте значительно увеличивает вероятность ухудшения памяти и риск развития деменции. «Вечерняя Москва» узнала у врача-сомнолога Ирины Завалко, почему возникают проблемы со сном, зависит ли это от возраста, когда стоит обращаться с этой проблемой к специалисту.

По словам медика, проблема со сном может быть вызвана различными факторами. Сама по себе бессонница не зависит от возраста. Первичные проблемы со сном чаще всего проявляются в связи со стрессом человека, уверена Завалко.

— Длительная бессонница увеличивает риск заболевания тела и психики. К первым относятся сердечно-сосудистые заболевания и нарушение обмена веществ, в частности, набор веса и сахарный диабет. К психическому здоровью — тревога и депрессия, — пояснила сомнолог.

Врач подчеркнула, что чаще всего первичная бессонница развивается на фоне каких-то стрессовых событий или гормональных перестроек. Однако, если проблема со сном сохраняется довольно долго, это повод обратиться к специалисту.

— В случае длительной или выраженной бессонницы рекомендую обратиться к специалисту — сомнологу. Далеко не всегда подобную проблему можно решить самостоятельно. Если человек хочет помочь себе сам, то здесь важно соблюдать целый комплекс мероприятий, — предупредила врач.

По словам специалиста, длительная бессонница имеет свои механизмы, которые ее поддерживают. Чтобы от нее избавиться, важно:

  • Не проводить слишком много времени в кровати;
  • Вставать в одно и то же время;
  • Проводить активно день;
  • Перед сном приглушить свет;
  • Убрать гаджеты за час-полтора до сна;
  • Освоить любой способ релаксации.

А врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с «ВМ» объяснила, почему возникает повышенная сонливость и о каких заболеваниях это может сигнализировать.

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