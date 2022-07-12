Почему возникает повышенная сонливость

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Состояние сонливости у человека может спровоцировать не только банальный недосып, но и ряд некоторых заболеваний. О причинах и способах борьбы с ним «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

— Причин возникновения сонливости у человека огромное количество. Людям, которых постоянно клонит в сон, стоит разобраться, что послужило поводом возникновения сонливости, потому что за ним могут быть скрыты различные заболевания, — пояснила медик.

По словам Романенко, среди самых распространенных причин сонливости находятся следующие:

недостаток сна;

хронические заболевания, их обострение, интоксикация, инфекционные заболевания. В последнем случае организм включает защитные механизмы, чтобы справиться с вирусами, поэтому человек испытывает потребность во сне;

анемия — снижение количества эритроцитов в крови, которое провоцирует недостаток снабжения организма кислородом, что может повлиять на общее состояние человека, его работоспособность и возникновение сонливости;

нарушения функции щитовидной железы;

недостаток гормонов щитовидной железы;

недостаток микроэлементов и витаминов;

недостаток железа;

прием лекарственных препаратов, которые имеют побочное свойство, — повышают сонливость. Но, надо отметить, что сейчас врачи назначают для лечения препараты с минимальной седацией, что исключает возможность возникновения сонного состояния;

недостаток кислорода жизненно важных органов.

— Из-за плохого поступления кислорода в мозг нарушается кровоснабжение, и он испытывает энергетический кислородный голод. Это зачастую происходит у людей в возрасте, когда сосуды теряют прежнюю эластичность, — предупредила Романенко.

Врач также отметила, что образ жизни и распорядок дня напрямую связаны с возникновением или отсутствием сонливости:

— Если человек стабильно недосыпает, очевидно, что его будет преследовать чувство сонливости. И необязательно укладываться в общепринятую норму 8-часового сна. У каждого человека индивидуальна потребность. Кому-то достаточно четырех часов, чтобы выспаться, а кому-то не хватит и восьми.

Также специалист рассказала, что на работе и учебе человек чаще испытывает чувство усталости и сонливости, так как его подвижность сведена до минимума, организм не получает достаточное количество кислорода, а монотонная работа снижает концентрацию внимания. Чтобы избежать возникновения этого состояния на работе и учебе, терапевт рекомендует делать паузы между трудовой деятельностью и добавить недолгие физкультминутки.

Способов борьбы с сонливостью существует множество, но прежде чем бороться с ней, необходимо определить причину ее возникновения, предупредила врач:

— Если человек недосыпает, то ему достаточно просто дать себе возможность отоспаться. Если сонливость вызвана нарушением щитовидной железы или апноэ, то лечение необходимо подбирать со специалистом.

Терапевт также добавила, что после еды нормально испытывать чувство сонливости и не нужно связывать это с какими-либо заболеваниями, так как в организме происходит перераспределение крови. После приема пищи пищеварительная система кровоснабжается лучше остальных органов. Но в этом случае человеку достаточно 5–7 минут, чтобы снова вернуться к привычной деятельности.