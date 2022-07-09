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Врач назвала продукты, которые способны продлить жизнь

Виктория Непомнищева

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Какие продукты продлевают жизнь
Фото: depositphotos

Среди изобилия продуктов существуют и те, которые способны продлить человеку жизнь. На какую еду стоит особенно обратить внимание, «Вечерней Москве» рассказала врач-дерматовенеролог высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова.

По словам медика, существует полезная еда, благодаря которой можно стать долгожителем.

— В первую очередь это крупы. Они хорошо усваиваются и помогают в очищении организма. На втором месте по полезности — овощи, фрукты, зелень и ягоды, — пояснила специалист.

Далее, по словам врача, в рейтинге полезной еды идут кисломолочные продукты, так как они нормализуют микрофлору кишечника.

— Хорошим «строительным» материалом для организма являются продукты, которые содержат животный белок. Это рыба и курица, — отметила Андреанова.

По словам врача, источником йода для человека могут быть морепродукты, в том числе морская капуста. А для тех, кто хочет побаловать себя, подойдет горький шоколад: он является источником выработки эндорфинов.

— Важно питаться сбалансированно, чтобы жить долго и счастливо, — добавила Андреанова.

Врач также рассказала, какие продукты опасны для здоровья, так как вызывают серьезные заболевания. Она подчеркнула, что начинать бороться с проблемами со здоровьем надо не с кабинета врача, а с собственной кухни.

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