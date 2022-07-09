Какие продукты опасны для здоровья

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Не каждый знает, что начинать бороться с проблемами со здоровьем надо не с кабинета врача, а с собственной кухни. О том, какие продукты могут особенно навредить организму, «Вечерней Москве» рассказала врач-дерматовенеролог высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова.

— Из наиболее вредных продуктов хочется отметить копчености, колбасу и полуфабрикатные изделия из мяса. Эти продукты при чрезмерном употреблении могут привести к развитию онкологических заболеваний в системе органов желудочно-кишечного тракта, — предупредила специалист.

Она также подчеркнула, что фастфуд при длительном употреблении ведет к повышению холестерина, нарушению в системе жирового обмена, что в свою очередь приводит к атеросклерозу сосудов, которые могут вызвать инсульт, инфаркт и деменцию.

Андреанова отметила, что употребление большого количества сладкого может привести к развитию сахарного диабета, а злоупотребление маринадами и соленьями повышает риск развития подагры, гипертонической болезни, гастрита.

До этого диетолог Елена Соломатина в беседе с «ВМ» рассказала, от каких летних продуктов можно незаметно набрать вес. По словам специалиста, одной из самых коварных ягод считается арбуз.