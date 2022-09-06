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Сомнолог Черкасова рассказала, о каких опасных заболеваниях сигнализирует прерывистый сон

Рафаэль Залян

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Общество
Сомнолог Черкасова рассказала, о каких опасных заболеваниях сигнализирует прерывистый сон
Фото: Pexels

Специалисты Медицинской школы Стэнфордского университета предупредили о том, что прерывистый сон связан с повышенным риском летального исхода. Исследование опубликовано Digital Medicine. О том, действительно ли фрагментированный сон является предвестником скорой смерти, «Вечерняя Москва» узнала у врача-сомнолога Софии Черкасовой.

Ученые изучили записи, которые содержали характеристики сна более 10 тысяч пациентов. Эти данные обработали посредством компьютерного алгоритма, который определил для каждого человека «возраст сна» — характеристику, влияющую на здоровье. Выяснилось, что риск преждевременной смерти выше у тех людей, которые испытывают фрагментацию сна. Такие люди часто просыпаются в ночное время менее чем на 60 секунд, а потом забывают об этом. Данное нарушение сна оказалось предиктором скорой смерти. В настоящее время эксперты пытаются понять, с чем связано развитие этих опасных симптомов.

По словам собеседницы «ВМ», частое пробуждение в ночное время, сопровождающееся прерывистым фрагментированным сном, может являться предвестником тяжелых хронических и даже смертельных заболеваний.

Черкасова рассказала, что во время ночного сна у человека происходит до десяти микропробуждений в час и они длятся не более 15 секунд. Но подобное явление считается вариантом нормы.

— Таким образом, наш мозг во время сна проходит процесс самоактивизации. Вот, правда, мы забываем, что просыпались, потому что это непродолжительное явление, — уточнила сомнолог.

По словам Черкасовой, если же человек просыпается во время ночного отдыха помногу раз и пробуждение в этом случае полноценное, то такое явление действительно может нанести вред нашему здоровью.

— Частые и более длительные пробуждения делают сон менее полноценным, потому что человека выбрасывает из глубоких стадий в более поверхностный сон, который не позволяет организму полноценно восстановиться. И здесь вопрос в количестве: несколько таких пробуждений никак не влияют на здоровье, но если их от 10 и до 100 — в таком случае есть серьезные основания побеспокоиться о своем здоровье. Потому что такие предвестники не сулят ничего хорошего, — пояснила врач.

По мнению специалиста, такие корреляции предупреждают о наличии опасных недугов.

— Скорее всего, у человека с такими проявлениями присутствуют сердечно-сосудистые заболевания либо развивается сахарный диабет, — предупредила сомнолог.

Черкасова также добавила, что при деменции и депрессивных расстройствах, а также психических недугах подобная клиническая картина тоже возможна.

Врач порекомендовала при возникновении описанных симптомов обратиться к сомнологу и пройти ряд анализов, чтобы выяснить, о каком именно заболевании предупреждает организм. При этом врач исключила вероятность скорой смерти при возникновении прерывистого фрагментированного сна.

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