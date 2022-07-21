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Врач-терапевт Романенко объяснила, почему после еды хочется спать

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Почему после еды хочется спать
Фото: Pixabay

Ощущение сонливости после приема пищи — легко объяснимое явление. О причинах его возникновения «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

— После еды нормально испытывать чувство сонливости, так как в организме происходит перераспределение крови, — сообщила специалист.

Терапевт пояснила, что после еды пищеварительная система кровоснабжается лучше остальных органов. Однако организму требуется не так много времени на то, чтобы он вернулся в свое привычное состояние.

— Человеку достаточно подождать 5–7 минут, чтобы снова вернуться к привычной рабочей деятельности, — добавила Романенко.

Она также рассказала «ВМ», почему возникает повышенная сонливость и о каких заболеваниях это может сигнализировать. Способов борьбы с сонливостью существует множество, но, прежде чем бороться с ней, необходимо определить причину ее возникновения, предупредила врач.

В свою очередь сомнолог Надежда Бурко объяснила, чем опасен слишком долгий сон. Это, по ее словам, так же как и недостаток сна, может причинить вред здоровью. Для сохранения бодрости до вечера специалист посоветовала применять контрастный душ или просто умываться холодной водой, а также окружить себя ярким дневным светом.

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