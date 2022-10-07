Новые ПДД для электросамокатов вступят в силу с 1 марта 2023 года

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Изменения в ПДД, в том числе регулирующие правила езды на электросамокатах и гироскутерах, вступят в силу с 1 марта 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России в пятницу, 7 октября.

— Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года, — отмечается в документе.

Правительство утвердило изменения в ПДД, которые предусматривают ряд ограничений для водителей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Так, согласно поправкам к ПДД, теперь для электросамокатов и прочих СИМ будет действовать ограничение скорости до 25 километров в час.

Для езды по тротуарам и велодорожкам будут допущены только устройства массой не выше 35 килограммов, при этом пешеходы всегда будут иметь приоритет. Зоны, в которых запрещено передвижение на электросамокатах, обозначат новым специальным дорожным знаком.

«Вечерняя Москва» разбиралась, в чем именно заключаются нововведения и с какой целью они внедряются. Так, автоюрист Лев Воропаев высказал мнение, что ограничение скорости — вполне адекватная мера, направленная на обеспечение безопасности дорожного движения.