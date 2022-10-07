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«ОК» и «Культура.РФ» запустили интерактивный квиз к юбилею Цветаевой

Александр Афонин
Общество
«ОК» и «Культура.РФ» запустили интерактивный квиз к юбилею Цветаевой
Фото: Pexels

«Одноклассники» совместно с порталом «Культура.РФ» подготовили интерактивный квиз, посвященный юбилею поэтессы Марины Цветаевой. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети в пятницу, 7 октября.

— 8 октября 2022 года исполняется 130 лет со дня рождения Марины Цветаевой. В честь юбилея поэтессы портал «Культура.РФ» подготовил тест из 10 вопросов: «Цветаева или не Цветаева?» — говорится в сообщении.

«ОК» и «Культура.РФ» запустили интерактивный квиз к юбилею Цветаевой Фото: Пресс-служба «Одноклассников»

В рамках викторины пользователи проверят свои знания о творчестве Цветаевой. Кроме того, им предложат ответить на вопросы, связанные с работами других авторов, чьи произведения часто путают с работами поэтессы.

До этого сообщалось, что тематические мероприятия к 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой пройдут на ВДНХ 7–9 октября. Цикл откроет литературно-музыкальная программа «Поезд жизни» по стихам, прозе и воспоминаниям поэтессы.

Кроме того, в Доме-музее Марины Цветаевой начала работу выставка «Ариадна Эфрон: у времени в плену», которая посвящена жизни дочери поэтессы. Отмечается, что экспозиция поделена на три раздела.

Марина Цветаева викторины Одноклассники
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