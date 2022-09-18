Выставка «Ариадна Эфрон: у времени в плену» стартовала в Доме-музее Цветаевой

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Россия, Москва, Борисоглебский переулок, 6с1 Карта всех событий

В Доме-музее Марины Цветаевой начала работу выставка «Ариадна Эфрон: у времени в плену», которая посвящена жизни дочери поэтессы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 18 сентября.

Отмечается, что экспозиция поделена на три раздела. Они представляют собой различные периоды жизни Эфрон.

Так, гости могут познакомиться с юностью мемуариста во Франции, возвращением в СССР и ее последними 20 годами в Москве.

В процессе посещения москвичи смогут увидеть рисунки Эфрон, письмо Сельме Лагерлеф, а также карту с флажками, обозначающими швейные цеха в Котласе, лесоповал на Белом море и другие пункты.

Выставка будет открыта до 8 декабря 2022 года, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ стартовала выставка «Окно в космос Циолковского: к 165-летию великого ученого».

Также в Музее Победы открылась новая выставка. Она посвящена участнику Великой Отечественной войны Петру Антипову. Как уточнили организаторы, торжественное мероприятие было приурочено ко Дню работников леса, который в этом году отмечается 18 сентября.