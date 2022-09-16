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Выставка о герое-лесничем открылась в Музее Победы

Елена Самойлова
Город
Выставка о герое-лесничем открылась в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы открылась выставка, посвященная участнику Великой Отечественной войны, Герою Социалистического Труда, легендарному лесничему Петру Антипову. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщили в пресс-службе музея.

Как уточнили организаторы, торжественное мероприятие было приурочено ко Дню работников леса, который в этом году отмечается 18 сентября.

На выставке представлены семейные реликвии, которые хранит дочь героя. Экспонаты рассказывают о боевом и трудовом пути Петра Григорьевича, который пошел добровольцем на фронт в 22 года. Был танкистом, участвовал в боях под Москвой, под Сталинградом, на Ржевском и Брянском направлениях. Почти в самом конце войны его танк был подбит, а сам он был тяжело ранен и лишился ног, левой руки и кисти правой. После войны, став инвалидом первой группы, проработал лесничим в Волховском лесхозе почти 40 лет. Посаженые им десятки гектаров леса в Ленинградской области названы «антиповские рощи».

Гости увидят подлинные награды героя, фотографии времен войны и послевоенные снимки, документы разных лет, личные вещи Антипова, в том числе те, которые помогали ему справляться с инвалидностью.

В рамках церемонии открытия выставки биография героя была внесена на вечное хранение во всероссийский исторический проект «Лица Победы», и все желающие смогут ознакомиться с ней на сайте проекта или мультимедийном зале Музея Победы.

До этого сообщалось, что Музей Победы запустит уникальные экскурсии «Коллекция особого назначения» по оружейному хранилищу фондов.

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