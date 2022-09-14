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Музей Победы запустит уникальные экскурсии в оружейное фондохранилище 

Елена Самойлова
Город
Музей Победы запустит уникальные экскурсии в оружейное фондохранилище 
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы запустит уникальные экскурсии «Коллекция особого назначения» по оружейному хранилищу фондов. Об этом в среду, 14 сентября, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Для посетителей откроются двери оружейной комнаты хранилища Музея Победы, куда без специального разрешения попасть невозможно. Всего в коллекции Музея Победы хранится 945 образцов оружия. Гости увидят десятки уникальных раритетов, каждый из них хранит свою особую историю, — говорится в сообщении.

Экскурсовод познакомит гостей с оружием, которое использовали с конца XIX века до 80-х годов XX века. Участники программы увидят подлинные раритеты и личное оружие выдающихся полководцев и политических деятелей, в том числе Григория Теофиловича Каранадзе, Сергея Георгиевича Горшкова и Андрея Андреевича Громыко.

А в конце экскурсии можно будет сделать памятное фото с макетом автомата Калашникова. Экскурсии откроются в преддверии Дня оружейника, 17 сентября, и будут проводиться в 12:00, 14:00 и 16:00.

Как отмечается, первые экскурсии будут бесплатными. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте.

До этого сообщалось, что в Музее Победы начались образовательно-исторические квесты для учеников столичных школ.

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