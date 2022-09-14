Более 160 тысяч столичных школьников примут участие в квестах Музея Победы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Во вторник, 13 сентября в Музее Победы снова начались образовательно-исторические квесты для учеников столичных школ. На протяжении всего учебного года участниками иммерсивных программ по масштабным выставкам «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!» станут более 160 тысяч московских школьников.

Цикл квестов был разработан культурным учреждением совместно с Правительством Москвы и позволяет юным посетителям музея буквально перенестись в эпоху Великой Отечественной войны.

— Это стало возможно благодаря уникальному сочетанию исторически достоверных декораций, трехмерных панорам, проекций, голограмм, фильмов-реконструкций, подлинных раритетов и элементов иммерсивного театра, — рассказали «Вечерней Москве» в Музее Победы.

Для того, чтобы присоединиться к проекту, представители московских школ обязаны оставить заявку на сайте Городского методического центра в разделе «Учебный день в музее, театре, библиотеке», добавили в музее.

Накануне стало известно, что 14 сентября в московском Музее Победы пройдет телемост «Москва-Беслан — мы вместе!». Представители столичной школы №1164 и средней школы Беслана обсудят совместные проекты и этапы реализации соглашения о сотрудничестве и взаимодействии этих образовательных учреждений.