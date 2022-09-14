Телемост между школами Москвы и Беслана пройдет в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В среду, 14 сентября, в московском Музее Победы пройдет телемост «Москва-Беслан — мы вместе!». Представители столичной школы №1164 и средней школы Беслана обсудят совместные проекты и этапы реализации соглашения о сотрудничестве и взаимодействии этих образовательных учреждений, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе музейного комплекса.

Директор московской школы Михаил Клочихин рассказал, что соглашение о совместной работе подразумевает взаимный профессиональный обмен и общие онлайн-занятия. Начало взаимодействия было положено год назад, когда был проведен первый такой телемост.

В среду участники онлайн-мероприятия поговорят о культуре, школьных проектах, традициях и мирной школьной жизни Беслана. Также они будут обсуждать перспективы системы образования в двух городах. Онлайн-встреча пройдет при участии Общественной палаты России. Известно, что телемост посетит министр образования и науки Северной Осетии Элла Алибекова.

К онлайн-мероприятию могут присоединиться все желающие. Начнется телемост в 14:00 по московскому времени.

В прошлую пятницу, 10 сентября, в Музее Победы для школьников стартовали бесплатные образовательные курсы, в рамках которых пройдут мастер-классы по 3D-моделированию и 3D-анимации, VR/AR-программированию и инженерному триатлону.