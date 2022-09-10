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Московских школьников в Музее Победы научат компьютерным технологиям 

Анастасия Колоскова
Город
Московских школьников в Музее Победы научат компьютерным технологиям 
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 10 сентября начнутся бесплатные образовательные курсы для школьников, в рамках которых пройдут мастер-классы по 3D-моделированию и 3D-анимации, VR/AR программированию и инженерному триатлону. Об этом сообщила пресс-служба музея.

— На площадке Музея Победы пройдут открытые уроки по цифровым и инженерным направлениям, но при этом будет сделан акцент на историю. Так, например, в ходе тематических занятий ребята познакомятся с особенностями военной техники и смогут создать 3D-модель танка или самолета времен Великой Отечественной войны, — рассказали организаторы.

Отмечается, что занятия будут проходить до 24 сентября по субботам. В мастер-классах будут принимать участие группы до 20 человек. Занятия пройдут в специально оборудованном классе, где школьники смогут познакомиться с передовыми ИТ-технологиями, обучатся основам программирования и робототехники.

Для участия приглашаются ребята от 8 лет. Для этого необходима обязательная регистрация.

До этого сообщалось, что к 875-летию Москвы Музей Победы запустил новую интерактивную экскурсионную программу «Загадки Поклонной горы».

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