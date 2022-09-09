Музей Победы запустил новую интерактивную экскурсию ко Дню города

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Ко Дню города Москвы Музей Победы запустил новую интерактивную экскурсионную программу «Загадки Поклонной горы». Первые экскурсии пройдут бесплатно для всех посетителей 9 сентября по предварительной регистрации.

Участников программы ждут загадки, головоломки, игры и прогулка по одному из самых красивых мест в столице. Посетители узнают, как появилось название Поклонной горы, какие традиции есть в этом месте, увидят самый высокий в стране памятник и познакомятся с представителями фауны, которые обитают в парковой зоне.

Экскурсантам предлагается взять с собой орешки, несладкие сухофрукты для белок, обитающих в парке. Начало программы в 17;00, 18:30.

Иммерсивные экскурсии о блокадном Ленинграде появились в Музее Победы. Посетители пройдут по масштабной экспозиции «Подвиг Народа». Там объединены возможности театра и кино, подлинные артефакты и исторически достоверные декорации. Мультимедийные комплексы сочетаются с трехмерными панорамами.