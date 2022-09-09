Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Музей Победы запустил новую интерактивную экскурсию ко Дню города

Юлия Курганова
Город
Музей Победы запустил новую интерактивную экскурсию ко Дню города
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Ко Дню города Москвы Музей Победы запустил новую интерактивную экскурсионную программу «Загадки Поклонной горы». Первые экскурсии пройдут бесплатно для всех посетителей 9 сентября по предварительной регистрации.

Участников программы ждут загадки, головоломки, игры и прогулка по одному из самых красивых мест в столице. Посетители узнают, как появилось название Поклонной горы, какие традиции есть в этом месте, увидят самый высокий в стране памятник и познакомятся с представителями фауны, которые обитают в парковой зоне.

Экскурсантам предлагается взять с собой орешки, несладкие сухофрукты для белок, обитающих в парке. Начало программы в 17;00, 18:30.

Иммерсивные экскурсии о блокадном Ленинграде появились в Музее Победы. Посетители пройдут по масштабной экспозиции «Подвиг Народа». Там объединены возможности театра и кино, подлинные артефакты и исторически достоверные декорации. Мультимедийные комплексы сочетаются с трехмерными панорамами.

Москва День города Экскурсии Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Александр Алпатов
Александр Алпатов

Встречаем рассвет одними из первых

Александр Молотков
Александр Молотков

Вышли на уровень всей страны

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Отметим праздник ярко и красочно

Все мнения
О проекте