Выставка к юбилею Циолковского начала работу на ВДНХ

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ стартовала выставка «Окно в космос Циолковского: к 165-летию великого ученого». Об этом сообщили в пресс-службе выставочного комплекса в воскресенье, 18 сентября.

— Она представляет хранящийся в архиве Российской академии наук «Альбом космических путешествий» — рисунки и комментарии К. Э. Циолковского, созданные по просьбе авторов фантастического фильма «Космический рейс», — говорится в сообщении.

Открытие выставки началось с приветствия исполняющей обязанности директора архива РАН Татьяны Лаптевой.

Кроме того, на мероприятии присутствовали заместитель директора Мемориального Музея космонавтики Вячеслав Климентов, президент Центра космонавтика и авиация Федор Юрчихин и другие. Посетить выставку можно до 17 октября, отмечается на сайте ВДНХ.

До этого сообщалось, что в Музее Победы открылась выставка, посвященная участнику Великой Отечественной войны Петру Антипову. Как уточнили организаторы, торжественное мероприятие было приурочено ко Дню работников леса, который в этом году отмечается 18 сентября.