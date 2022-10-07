Средний размер ипотеки в Москве составил почти восемь миллионов рублей

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Банки в августе предоставили заемщикам из Московского региона 14,8 тысячи ипотечных жилищных кредитов. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 7 октября, сообщили в пресс-службе ГУ ЦБ по ЦФО.

— Средний размер ипотечного кредита в Москве в августе 2022 года составил 7,9 миллиона рублей, а в Московской области — 5,9 миллиона рублей. В целом по России средний размер ипотеки — 3,8 миллиона рублей, — говорится в сообщении.

Объем выданных ипотечных кредитов составил 104,3 миллиарда рублей. Всего в Москве и области в августе по сравнению с июлем объемы выданных ипотечных кредитов увеличились на 23 процента.

Кроме того, на рынке первичного жилья несколько снизились цены на отдельный пул квартир и апартаментов, что стимулировало спрос на ипотеку. Развитию ипотечного кредитования в столичном регионе также будет способствовать продление правительством программы семейной ипотеки.

Она будет распространяться на семьи, в которых ребенок родится до конца 2023 года, то есть семьи смогут оформить ипотечный кредит по этой программе до 1 июля 2024 года.

По прогнозам экспертов, цены на вторичном рынке жилья в Москве могут осенью снизиться на 15 процентов. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуты, почему снижается стоимость жилья в столице и когда выгодно купить квартиру.

По его словам, ипотечная ставка в России находится на достаточно высоком уровне. Продавцы вынуждены снижать стоимость вторичного жилья, чтобы не потерять покупателей.