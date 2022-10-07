Легкоатлетический манеж на северо-востоке Москвы поставили на кадастровый учет

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия, Москва, Инженерная улица, 5А Карта всех событий

Легкоатлетический манеж для спортивной школы № 82 на северо-востоке Москвы поставили на кадастровый учет. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Росреестра в пятницу, 7 октября.

— Новый объект построен для московской комплексной спортивной школы олимпийского резерва «Север» и представляет собой трехэтажное здание общей площадью более 10,2 тысячи квадратных метров, — говорится в сообщении.

Манеж стал пятым спортивным объектом, поставленным на кадастровый учет с начала 2022 года. По словам директора Кадастровой палаты по Москве Елены Спиридоновой, спорткомплекс станет центром притяжения любителей активного образа жизни для жителей Алтуфьевского и смежных районов, отмечается на сайте Росреестра.

7 сентября сообщалось, что городское управление Росреестра поставило на кадастровый учет спортивный комплекс в поселке Киевском Троицкого административного округа.

Уточняется, что спорткомплекс возведен и поставлен на кадастровый учет в рамках программы строительства спортивной инфраструктуры для массового посетителя. В здании разместят раздевалки с душевыми кабинами, медицинский кабинет, а также спортивные залы.